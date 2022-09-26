ЄС вимагає від ООН оприлюднити звіт про пошкодження інфраструктури в Україні

Європейський Союз направив 23 вересня лист до Організації Об'єднаних Націй з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні з моменту вторгнення Росії сім місяців тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Ще у квітні члени Міжнародного союзу електрозв'язку ООН (МСЕ) ухвалили резолюцію, в якій погодилися підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектору.

У тексті також було вирішено "провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати відповідну доповідь".

Через кілька місяців, у липні, МСЕ розмістив на своєму веб-сайті оновлення, заявивши, що його "звіт про оцінку" буде "незабаром", але, незважаючи на ознаки того, що звіт вже готовий, ЄС висловив жаль у п'ятницю, що він "ще не був наданий".

У липневому оновленні МСЕ заявив, що "щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих і окупованих територіях не працюють".

У той же час, він попередив, що "погіршення втрати мобільного широкосмугового доступу спостерігається щонайменше в 1 297 населених пунктах України".

При цьому повідомлялося або підтверджувалося, що 20 телецентрів були зруйновані в тій чи іншій мірі, а понад 50 населених пунктів залишилися без наземного телерадіомовлення через руйнування і відсутність енергопостачання.

Водночас, лише за перші чотири місяці війни було зафіксовано 796 кібератак на Україну, йдеться у повідомленні.

У листі до МСЕ ЄС вказав, що резолюцію, яка закликає до повного звіту про ситуацію, підтримали 46 країн з усіх регіонів, підкресливши терміновість її публікації.

Лист, підписаний послом ЄС в Женеві Лотте Кнудсен і Вацлавом Балеком, послом Чеської Республіки, яка головує в Раді Євросоюзу, був адресований Генеральному секретарю МСЕ Хоулінь Чжао з Китаю.

"В умовах продовження військової агресії Росії проти України, яка супроводжується цілеспрямованими атаками на критично важливі об'єкти телекомунікаційної інфраструктури, збоями в наданні телекомунікаційних послуг та перебоями в роботі мобільних мереж, оцінка МСЕ конкретних збитків та особливих потреб України у сфері телекомунікацій має вирішальне значення для прийняття зацікавленими делегаціями поінформованих рішень щодо їхніх зобов'язань з надання допомоги Україні", - йдеться у листі.

"У світлі вищезазначеного, ми хотіли б висловити наш рішучий заклик до публікації Оціночного звіту та будь-якого іншого документа, пов'язаного з наданням допомоги Україні, якнайшвидше", - йдеться у листі.

ЄС закликав оприлюднити звіт до так званої Повноважної конференції МСЕ, яка розпочнеться у понеділок у Бухаресті і триватиме до 14 жовтня.