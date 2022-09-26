Білий дім пригрозив рф «тяжкими санкціями», якщо та вдасться до анексії

США разом з іншими країнами готові запровадити негайні кроки, які призведуть до тяжких наслідків для економіки росії, якщо вона почне реалізацію сценарію анексії окупованих територій України, де зараз проводяться псевдореферендуми.

З такою заявою виступила в п'ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми готові покласти на росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки - разом з нашими союзниками й партнерами - у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни - ред.) підуть далі щодо анексії», - заявила представниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п'ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій рф на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.

«Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх «історичними» обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу», - підкреслила речниця Білого дому.

Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в росії.

«Те, що ми бачимо в росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі», - зауважила Карін Жан-П'єр.

Вона також підкреслила, що нинішні дії путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня ватажки "л/днр" та колаборанти на захоплених росією територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили «інсценування волевиявлення про приєднання до росії» та призначили фейкові референдуми на 23-27 вересня.

Лідери західних країн наголосили, що будь-які російські «референдум-шоу» - фіктивні інсценування волевиявлення в Україні - будуть нелегітимними.