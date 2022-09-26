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США попередили Кремль про «катастрофічні» наслідки за застосування ядерної зброї - Білий дім
08:55 26.09.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.
Як повідомляє Bloomberg, про це сказав у телеефірі радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда".
Салліван зазначив, що останні ядерні погрози Путіна "варто сприймати вкрай серйозно".
"Ми донесли до Кремля - приватно, на дуже високому рівні - що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати для Росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники дадуть рішучу відповідь. І ми дуже чітко й детально пояснили, які наслідки це може мати", - сказав він.
Салліван додав, що США у тому числі публічно заявили про готовність рішуче відреагувати та продовжувати підтримку України, у тому числі у її спробах повернути загарбані Росією території.
Раніше Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляли, що Вашингтон вже кілька місяців попереджає Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї.
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