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АНАЛІТИКА

США попередили Кремль про «катастрофічні» наслідки за застосування ядерної зброї - Білий дім

 

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.

Як повідомляє Bloomberg, про це сказав у телеефірі радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

Салліван зазначив, що останні ядерні погрози Путіна "варто сприймати вкрай серйозно".

"Ми донесли до Кремля - приватно, на дуже високому рівні - що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати для Росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники дадуть рішучу відповідь. І ми дуже чітко й детально пояснили, які наслідки це може мати", - сказав він.

Салліван додав, що США у тому числі публічно заявили про готовність рішуче відреагувати та продовжувати підтримку України, у тому числі у її спробах повернути загарбані Росією території.

Раніше Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляли, що Вашингтон вже кілька місяців попереджає Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї.

Ключові теги: США, Росія
 

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