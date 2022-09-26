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«Не думаю, що він блефує»: Зеленський про ядерні погрози Путіна
08:45 26.09.2022 |
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Владімір Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він cказав в ефірі американського CBS.
Ведуча запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози Путіна.
"Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Але зараз це може бути і реальністю. Що таке сучасне застосування ядерної зброї, чи ядерний шантаж? Вони обрали ціллю й окупували нашу АЕС та місто Енергодар. Там шість блоків... Це як шість Чорнобильських блоків. Кілька днів тому вони почали обстрілювати іншу, Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері. Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу. Ми маємо продовжувати тиснути на нього і не дати йому продовжувати", - відповів Володимир Зеленський.
Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.
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