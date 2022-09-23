Обмін Медведчука ініціювала Росія - Подоляк

Обміняти 200 українських військовослужбовцівна українського політика, лідера нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука захотіла саме Росія. Про це в інтерв'ю DW розповів радник голови Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк. За його словами, це було ключовою вимогою російської сторони у переговорах з обміну полоненими. "Коли Медведчука тільки затримали, були пропозиції і з його боку, аби поміняли, і ми говорили, що готові поміняти на людей, які в полоні. Росія тоді демонструвала, що Медведчук їм не потрібний. Але якщо б він був їм не потрібний, то "втюхати" його Росії не вдалося б. А так, він їм був дуже потрібний, і в якийсь момент, вони погодилися поміняти його на наших хлопців", - розповів Подоляк.

Причиною такого різкого розвороту у переговорному процесі він вважає успіхи Збройних сил України (ЗСУ) на фронті завдяки чому Росія змінила свою риторику. "Росія сьогодні розуміє, що фінал буде не такий і тепер треба забрати всіх свідків війни, зачистити, як все починалося. Тому вони забрали Медведчука, хоча знають, що він вже багато свідчень нам наговорив. Але вони хочуть, аби таких свідків, як Медведчук, які є ще матеріально живими, вже не було", - припускає радник голови ОПУ. На його думку, Віктора Медведчука чекає в Росії "важке майбутнє" через невиправдані сподівання партнерів з Росії щодо лояльності українців та "важкі розмови, як так відбулося і куди зникли гроші".

Михайло Подоляк розповів, що перед обміном Віктор Медведчук дав усі важливі покази про створення своїх енергетичного та медійного холдингів. За його словами, порушенні кримінальні провадження будуть доведені до суду і вироки винесуть, попри те, що він перебуває поза межами України. "Хоча ми розуміємо, що є юридична колізія, але з політичної і воєнно-політичної та ціннісної точки зору ми віддали Медведчука після всіх його показів, щоб забрати своїх людей", - сказав Подоляк. Окрім цього він зауважив, що українська сторона готова обміняти інших російських агентів впливу, які знаходяться в Україні, на українських військових і цивільних, які залишаються в російському полоні. "Якщо нам це дасть забрати наших людей, віддамо будь-кого, але попередньо візьмемо всі покази, але говорити публічно до моменту обміну про це не треба", - наголосив Подоляк.