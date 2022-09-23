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Зеленський призначив нового посла в Німеччині
17:30 23.09.2022 |
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про призначення Олексія Макєєва надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст указу.
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.
Пізніше німецькі ЗМІ повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва, а президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нібито погодився з кандидатурою Макеєва на нового посла.
Раніше Андрій Мельник повідомив, що остаточно залишить посаду 14 жовтня.
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