Маасікас: Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - розповів Зеленський в інтерв'ю низці французьких ЗМІ, передає газета Ouest France.