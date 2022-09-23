Наразі жодна держава не може судити путіна – посол з особливих доручень МЗС

Посол з особливих доручень МЗС, агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич констатує, що зараз у світі не існує механізмів, щоб судити міжнародних злочинців із рф.

Про це він сказав у ході виступу на другому заході у серії "Сила міжнародного правосуддя. Діалоги дипломатів і юристів", який присвячений масштабній темі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів, вчинених під час воєнної агресії росії, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні говорити про те, що міжнародні злочинці рф мають понести відповідальність. Але наразі не існує механізмів для цього. В національних судах не тільки України, а й інших держав як мінімум три особи не можуть бути притягнуті до відповідальності через те, що вони мають функціональний імунітет. Це - глава держави, глава уряду, глава МЗС», - пояснив Кориневич.

Він звернув увагу, що зараз Україна або будь-яка інша держава не може судити президента рф володимира путіна.

«Це відбувається через загальновстановлені норми та правила, які діють у міжнародному праві. Міжнародний кримінальний суд не може працювати зі злочинами агресії проти України. А для того, щоб він міг це робити, мали б бути конкретні підставі», - пояснив агент України в Міжнародному суді ООН.

Кориневич поінформував, що в першому випадку дві держави мають ратифікувати Римський статут та Кампальські поправки щодо злочину агресії. На його думку, імовірність цього мала.

«Другий варіант - це Радбез ООН встановлює існування факту агресії проти України з боку рф та передає справу на розсуд Міжнародного кримінального суду. І в першому, і в другому випадку шансів нуль», - роз'яснив він.

Кориневич наголосив, що складність у тому, щоб довести співучасть людей, які сидять у кремлі, у воєнному злочині чи злочині проти людяності у Бучі, Ірпені та Ізюмі.

У заході взяли участь голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який очолює Комісію з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас, народний депутат Сергій Власенко, член президентської Робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України Олег Гавриш, керівник Секретаріату Офісу Уповноваженого з прав людини Роман Романюк, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів Марк Елліс, ексзаступник головного прокурора у трибуналі щодо колишньої Югославії Девід Толберт.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив з ініціативою негайного створення Міжнародного трибуналу для покарання російської федерації за воєнні злочини в Україні.