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Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів
12:44 23.09.2022 |
Німеччина передала Україні ще шість установок Gepard та 6 тис. боєприпасів, повідомляється у звіті на сайті федерального канцлера Німеччини.
"30 зенітних самохідних установок Gepard (раніше 24), зокрема близько 6000 одиниць боєприпасів", - йдеться у звіті на сайті федерального канцлера Німеччини, оприлюдненому у вівторок.
У відомстві уточнили, що це зміни порівняно з попереднім тижнем.
Крім того, Німеччина передала Україні 3 тис. снарядів калібру 155 мм, зокрема 1000 сигнальних та 2000 димових.
Також повідомляється, що Німеччина планує передати Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 із боєкомплектом, дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом, систему ППО IRIS-T SLM, 50 колісних бронемашин із посиленим протимінним захистом Dingo і "зимовий пакет", до якого входить термобілизна, електрогенератори, намети та харчування. Планується, що Німеччина передасть Україні запчастини до великокаліберного кулемета М2, 167 тис. набоїв до вогнепальної зброї, 12 тягачів-транспортерів танків Oshkosh, 12 комунікаційних електронних сканерів, польовий госпіталь, 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах із 2 тис. ракет, 1592 снаряди калібру 155 мм, 255 снарядів Vulcano калібру 155 мм, боєкомплект 60 200 патронів 40 мм, 6 автонавантажувачів, 40 розширень частотного діапазону для засобів захисту від дронів, 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 30 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 10 (+10 як варіант) автономних надводних кораблів, 14 автопоїздів і 14 напівпричепів, 2 тягачі та 4 причепи, 43 розвідувальні дрони, 10 броньованих автомобілів, 1 систему дезактивації транспортних засобів, 100 тис. аптечок, 5032 переносні протитанкові гармати, 200 вантажівок, 24 системи захисту від дронів, 16 танків-мостоукладачів Biber.
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