Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю на полях Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держрадником і главою МЗС Китаю Вангом Ї у Нью-Йорку, де зараз перебувають багато світових лідерів та дипломатів у зв'язку з засіданням Генасамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Зустрівся з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Вангом Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, Білий дім закликав Китай не підтримувати РФ у її війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії Москви, а не залишатися осторонь.