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АНАЛІТИКА

Україну запросили на першу зустріч Європейської політичної спільноти, - CNN

 

Україна була офіційно запрошена на перше засідання Європейської політичної спільноти, яке відбудеться у Празі 6 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі СNN заявив високопоставлений представник Євросоюзу.

Чиновник ЄС розповів, що на зустрічі будуть присутні лідери європейських країн. Подібні саміти планується організовувати 1-2 рази на рік.

За його словами, окрім України, на першу зустріч були запрошені усі країни Євросоюзу, країни Європейської асоціації вільної торгівлі - Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія, а також Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Туреччина, Сербія та Великобританія.

"Мета зустрічі на найвищому рівні - сприяти політичному діалогу та співпраці для вирішення питань, що становлять спільний інтерес, з тим, щоб зміцнити безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту", - додав чиновник.

Зазначимо, що створити Європейську політичну спільноту запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Він наголошував, що ініціатива створення Європейського співтовариства є не альтернативою процесу приєднання до ЄС. Нова політична структура має стати доповненням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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