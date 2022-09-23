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АНАЛІТИКА

Пентагон: ядерні погрози Путіна не вплинуть на підтримку України

 

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що погрози президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю не вплинуть на військову підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Райдер сказав на брифінгу в четвер.

"Що стосується заяв чи оголошень, які чути з Росії, то вони не впливають на зобов'язання міністерства продовжувати тісну роботу з нашими міжнародними партнерами й нашими союзниками стосовно надання Україні тієї підтримки, яку вона потребує для захисту своєї країни", - наголосив речник Пентагону.

Водночас він заперечив, що ядерний шантаж Росії вплинув чи впливає на те, які типи озброєння США і союзники готові постачати Україні.

"Ми зосереджуємося на тому, щоб продовжувати відкритий і сміливий діалог із українськими колегами та міжнародними партнерами й союзниками щодо того, чого потребує Україна, і ми продовжимо говорити про те, якими є ці потреби не лише в середньо- й довгостроковій перспективі, а й про те, якими ці потреби є зараз. Тож мені видається, що на ці розмови не впливає ситуація", - сказав Райдер.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".
Ключові теги: США, Росія
 

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