Фінансові новини
- |
- 23.09.22
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон: ядерні погрози Путіна не вплинуть на підтримку України
09:10 23.09.2022 |
Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що погрози президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю не вплинуть на військову підтримку України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Райдер сказав на брифінгу в четвер.
"Що стосується заяв чи оголошень, які чути з Росії, то вони не впливають на зобов'язання міністерства продовжувати тісну роботу з нашими міжнародними партнерами й нашими союзниками стосовно надання Україні тієї підтримки, яку вона потребує для захисту своєї країни", - наголосив речник Пентагону.
Водночас він заперечив, що ядерний шантаж Росії вплинув чи впливає на те, які типи озброєння США і союзники готові постачати Україні.
"Ми зосереджуємося на тому, щоб продовжувати відкритий і сміливий діалог із українськими колегами та міжнародними партнерами й союзниками щодо того, чого потребує Україна, і ми продовжимо говорити про те, якими є ці потреби не лише в середньо- й довгостроковій перспективі, а й про те, якими ці потреби є зараз. Тож мені видається, що на ці розмови не впливає ситуація", - сказав Райдер.
Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.
Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон: ядерні погрози Путіна не вплинуть на підтримку України
|САП завершила розслідування у справі «Роттердам+», шістьом фігурантам змінили підозри
|У Гаазі відбулося останнє засідання суду у справі MH17, вироки оголосять у листопаді
|Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+»
|НАБУ веде розслідування щодо Коболєва у справі Укрнафти
|«5 умов для миру»: Зеленський виклав вимоги України для Генасамблеї ООН
Бізнес
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger