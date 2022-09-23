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САП завершила розслідування у справі «Роттердам+», шістьом фігурантам змінили підозри
08:49 23.09.2022 |
НАБУ і САП 22 вересня завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Там нагадали, що після рішення АП ВАКС керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.
Зазначається, що серед підозрюваних:
* ексголова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
* директор ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП);
* начальник відділу НКРЕКП;
* керівник управління НКРЕКП;
* заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
* директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи.
"Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво", - заявляють в НАБУ.
За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.
"У результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 18 млрд грн, що підтверджується висновком експертизи. Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 рр., будуть розслідувані в окремому провадженні", - підкреслюють в НАБУ.
"Ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав.
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