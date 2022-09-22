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НАБУ веде розслідування щодо Коболєва у справі Укрнафти
09:51 22.09.2022 |
Національне антикорупційне бюро веде розслідування щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна"Андрія Коболєва у справі Укрнафти. Про це стало відомо з опублікованої минулого тижня ухвали Вищого антикорупційного суду.
"Голова правління ПАТ "НАК Нафтогаз Україна" та наглядової ради ПАТ "Укрнафта" ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, не вчиняв дій з повернення ПАТ "Укрнафта" під державний контроль шляхом відсторонення від виконання обов'язків ряду осіб, чим заподіяв тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збільшення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", - йдеться в ній.
Коболєв очолював Нафтогаз з березня 2014 року до квітня 2021 року. У 2014-2019 роках він також очолював наглядову раду Укрнафти.
Справа НАБУ стосується укладання невигідних Укрнафті контрактів, які вивели з компанії 13,3 млрд грн, ймовірно - на користь компаній, пов'язаних із групою Приват Ігоря Коломойського.
У березні-серпні 2015 року Укрнафта продала низці компаній нафти на 10,7 млрд грн. За даними слідства, вони отримали сировину, але не гроші не заплатили. Після цього нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ, який контролюється Приватом, а виготовлені нафтопродукти продали на АЗС.
Ще один епізод стосується липня 2015 року, коли Укрнафта придбала нафту, заплативши авансом 2,57 млрд грн, але так і не отримала її.
Кількість кримінальних епізодів у цій справі більша, ніж повідомляли в НАБУ, свідчить витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, опублікований у судовому реєстрі.
Коболєв фігурує у шостому епізоді, який повторює фабулу кримінального провадження, відкритого прокуратурою Києва шість років тому за заявою народної депутатки Вікторії Войціцької.
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