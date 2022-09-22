«5 умов для миру»: Зеленський виклав вимоги України для Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі для Генасамблеї ООН окреслив умови України щодо "чесного й справедливого миру", фактично озвучивши кроки, яких Україна очікує від світової спільноти у відповідь на російську агресію.

"Проти України скоєно злочин, і ми вимагаємо справедливого покарання", - заявив Зеленський у заздалегідь записаному відеозверненні.

Далі він виклав п'ять пунктів формули, "яка може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах".

Це - покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки й територіальної цілісності, гарантії безпеки та рішучість захищатися.

"88 раундів переговорів з Росією"

Перш ніж озвучити "умови миру", Зеленський заявив, що до початку повномасштабного російського вторгнення українська влада провела "88 раундів переговорів" із Росією, аби уникнути війни. Однак це нічого не дало.

"Ми провели 88 раундів переговорів у різних форматах, щоб не допустити цієї війни, - це тільки за час від початку мого президентства й до 24 лютого цього року", - розповів Зеленський.

Але Росія, наголосив він, "не тільки не припинила злочину агресії, яку розпочала ще у 2014 році, а перевела його у повномасштабне вторгнення".

"Чому в російських військових такий потяг до кастрації"

Першим пунктом своєї "формули миру" Зеленський назвав покарання, закликавши світ до більших санкцій проти Росії та до створення спеціального трибуналу "для покарання Росії за злочин агресії".

"Ми підготували конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені всім державам", - пояснив Зеленський.

Заговоривши про необхідність "захисту життя", Зеленський згадав про ексгумацію тіл із масового поховання в Ізюмі.

"Там чоловік, якого кастрували перед убивством, і це далеко не перший такий факт... Запитайте у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації. Що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими?"

Аби захистити життя українців, сказав він, Україні потрібна допомога, і конкретизував, яка саме:

"Ми потребуємо оборонної підтримки - зброї, техніки та снарядів. Наступальних озброєнь - достатньо далекобійних, щоб звільнити нашу землю. І захисних систем, передусім протиповітряної оборони. І ми потребуємо фінансової підтримки, щоб зберегти внутрішню стабільність".

Щодо планів Росії, то, за словами Зеленського, вона "хоче перезимувати на захопленій території", аби підготувати сили для нового наступу.

"Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз", - наголосив Зеленський.

"Радіаційний шантаж"

Наступною умовою Зеленський назвав відновлення безпеки й територіальної цілісності України.

"Глобальну безпеку неможливо відновити без відновлення територіальної цілісності того, проти кого була спрямована збройна агресія".

Він згадав про нещодавні обстріли території Південноукраїнської АЕС, коли ракета розірвалася усього за кількасот метрів від стін реакторів.

"Російський радіаційний шантаж - це те, що має хвилювати кожного й кожну з вас, бо ніхто з вас не знайде вакцини від променевої хвороби", - заявив Зеленський.

Крім того, він закликав світ побороти "російський енергошантаж", обмеживши ціни, за якими Росія відправляє на експорт свої енергоресурси, а також визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Треба зробити лише один сильний крок, після якого все стане ясно... Треба визнати нарешті Росію державою - спонсором тероризму. На всіх рівнях. В усіх країнах, які сповідують цінності миру й захисту людського життя", - заявив Зеленський.

"Гарантії безпеки"

Заговоривши про гарантії безпеки для України, Зеленський зауважив, що Київ уже має пропозиції "такої модернізації архітектури безпеки для України", і представив їх партнерам.

"Це пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів", - додав Зеленський.

Останньою умовою миру Зеленський назвав "рішучість": "Це наша рішучість боротися... Рішучість світу поставити на місце одного, який загрожує всім".

"І я виключаю, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру", - зауважив він наприкінці промови.

Крім того, Зеленський закликав ООН до реформування, зокрема, аби Росію позбавили права вето.

"Це дисбаланс, коли уся Африка, уся Латинська Америка, більша частина Азії, уся Центральна та Східна Європа підкорюються праву вето, якого самі ніколи не мали".

Що говорив у своєму виступі Байден

Війна, яку Росія веде в Україні, стала однією з центральних тем також і виступу президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН.

За його словами, Росія порушила статут ООН, вторгнувшись до України.

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав Байден.

Він наголосив, що мета Росії у війні - позбавити Україну та українців права на існування як народу.

"Безпосередньо перед вторгненням Путін заявив, я цитую, що "Україна була створена Росією" і ніколи не мала "реальної державності", - нагадав Байден.

Він також заявив, що США хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах - "на умовах, під якими ми всі підписалися, що не можна захоплювати територію нації самовільно".

Щодо ядерної загрози, Байден висловився так:

"Ядерну війну неможливо виграти і не слід починати", - сказав він, зазначивши, що Росія безвідповідально погрожує застосувати ядерну зброю.