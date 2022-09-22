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АНАЛІТИКА

Обмін полоненими. Серед звільнених українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці

08:02 22.09.2022 |

Політика

 

У рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що мовиться про вісьмох українських захисників.

За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені зі заводу "Азовсталь".

В цьому Росія звинуватила ЗСУ, на що українська сторона спростувала звинувачення, навівши низку аргументів.

Попередньо, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених, Київ перевіряв списки жертв, які оприлюднили в РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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