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Обмін полоненими. Серед звільнених українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці
08:02 22.09.2022 |
У рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що мовиться про вісьмох українських захисників.
За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.
Нагадаємо, у ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені зі заводу "Азовсталь".
В цьому Росія звинуватила ЗСУ, на що українська сторона спростувала звинувачення, навівши низку аргументів.
Попередньо, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених, Київ перевіряв списки жертв, які оприлюднили в РФ.
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