Leopard у степах України: чому ЗСУ так потрібні ці танки

Німеччина поки що вагається передавати Україні бойові танки Leopard. Водночас німецькі експерти визнають, що ЗСУ навряд чи зможуть успішно наступати без цих танків, особливо на півдні.

На початку цього тижня стало відомо про рішення німецького оборонного відомства передати Україні ще чотири самохідні артустановки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Таким чином, кількість таких артсистем, які Німеччина надала Україні спільно з Нідерландами, зросте до 22, пояснили в Берліні. А минулого тижня міністерство оборони Німеччини несподівано оголосило, що поставить Україні ще дві одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Mars II та аж 50 бронемашин Dingo. Як пояснили тоді в німецькому міноборони, ці бронемашини мають захистити українських військових на лінії фронту від російського вогню.

Ці рішення в Берліні ухвалили під час успішного наступу Збройних сил України на Харківщині та майже повного визволення Харківської області від російських загарбників. Утім, у Берліні поки що вагаються задовольнити головне прохання України, а саме - надати Києву бойові німецькі танки Leopard. Як пояснив нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), Берлін не буде одноосібно, тобто без узгодження з партнерами, передавати Україні такі бойові машини.

Тим часом у вівторок, 20 вересня, американське видання The New York Times повідомило із посиланням на представника оборонної сфери США, що Вашингтон розглядає можливості постачання Україні сучасних танків західного зразка. Водночас неназваний співрозмовник видання наголосив, що для такої передачі потрібно кілька передумов - насамперед вишкіл українських військових, а також належний рівень техобслуговування та ремонту. Досі Захід постачав Україні тільки танки та БМП радянських зразків, що перебували на озброєнні насамперед колишніх соціалістичних країн Європи, адже експлуатація цих систем не потребувала додаткової підготовки українських військових.

Чи зможе Україна обійтися без західних танків?

Нещодавній несподівано успішний наступ ЗСУ на Харківщині, у рамках якого українські війська місцями змогли деокупувати навіть окремі частини Луганщини та Донеччини, викликав фурор та ейфорію як в самій Україні, так і за її межами. Чимало військових експертів західних країн теж були просто ошелешені такими успішними діями українських військ і карколомною швидкістю їхнього просування вглиб окупованих росіянами українських територій. У ЗМІ можна було почути багато позитивних слів щодо наступальної операції ЗСУ. Щоправда, ейфорію поділяють не всі.

Приміром, генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Ебергард Цорн (Eberhard Zorn) у нещодавньому інтерв'ю для німецького часопису Focus хоч і визнав успіхи України, проте заявив, що сам він воліє бути обережнішим в оцінках. Згідно з його словами, наступ на Харківщині - це радше контрудар, а не справжній повномасштабний контрнаступ. Для останнього Україні потрібно було б мати щонайменше трикратну перевагу над супротивником у силах і засобах, пояснив тоді Цорн. Він також застеріг від оцінок про буцімто обмежені можливості керівництва РФ проводити далі війну проти України. Росія має достатньо сил і ресурсів для такої війни, зазначив Цорн. Крім того, він не виключив навіть імовірності відкриття Росією "другого фронту", приміром, на Кавказі або в балтійських країнах. Практично одразу ця заява викликала шквал різкої критики в бік генерального інспектора Бундесверу. Дехто став навіть сумніватися в профпридатності та аналітичних здібностях німецького генерал-лейтенанта.

Однак нинішнє істотне сповільнення темпів українського наступу, в тому числі й через перехід росіян в оборону на Луганщині й Донеччині, а також оголошена 21 вересня керівництвом РФ часткова мобілізація разом з відповідними заходами для підприємств російського ВПК частково підтверджує оцінки генерального інспектора Бундесверу. Так само стримано оцінив й шанси українських військ на швидке звільнення інших окупованих Росією українських територій й аналітик Мюнхенської конференції з безпеки та експерт з питань Східної Європи Ніко Ланґе (Nico Lange). На його думку, ЗСУ складно буде звільнити захоплену росіянами територію між містами Херсон та Маріуполь насамперед через географічні та рельєфні особливості цього регіону. "Поки що замало саме засобів для успішного проведення контратак, особливо посеред безмежного степу. Саме тому Україна так активно шукає допомогу в вигляді бойових машин піхоти та бойових танків", - пояснив аналітик у коментарі DW.

Київ від самого початку повномасштабного вторгнення Росії вимагає в Берліна надати сучасні бойові танки. Український прем'єр Денис Шмигаль у рамках свого вересневого візиту до Берліна попросив владу ФРН надати Києву сучасні бойові танки. Трохи згодом з подібними словами виступив у Берліні також і голова ВР України Руслан Стефанчук, який навіть закликав Берлін взяти на себе лідерство в питанні постачання Україні бойових танків західного зразка.

Тим часом у Берліні теж розуміють, що передача Україні таких танків - це радше питання часу, а також домовленостей з іншими західними партнерами. Принаймні на це вказують заяви міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Говорячи про "вирішальну фазу" конфлікту, в якій зараз перебуває Україна, Бербок сказала, що "не думає, що це рішення (про передачу Україні бойових танків західного зразка. - Ред.) слід відкладати надовго". Однак питання про постачання "сучасних бойових танків", як-от Leopard 2, може бути "вирішено лише спільно" - "у коаліції (правлячій коаліції в Бундестазі. - Ред.) та на міжнародному рівні", додала міністерка.

План постачання танків Leopard 2, розроблений експертами

Ці слова німецької урядовиці фактично перегукуються з пропозицією берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR) щодо "плану Leopard 2", який зараз обговорюється у столиці Німеччини. Згідно з представленим німецькими аналітиками планом, європейський альянс країн-експлуатантів танків Leopard 2 має надати Україні 90 боєздатних танків. Цими танками можна було б "оснастити Збройні сили України для ведення маневрової війни", - пишуть аналітики центру. "Важкі танки матимуть вирішальне значення на наступному етапі війни", - запевняють автори публікації ECFR.

На їхню думку, уряд Німеччини має сколотити своєрідний "консорціум європейських користувачів Leopard 2", щоб зібрати для України 90 танків. Згідно зі звітом, дванадцять держав Європи, а також Туреччина мають в арсеналах загалом понад 2000 танків Leopard 2. На думку Ніко Ланґе з Мюнхенської конференції з безпеки, "об'єднання кількох європейських країн, які мають бойові танки Leopard 2", могло б стати дієвим способом підтримати Україну "на рівних" зі США. Адже на сьогодні в абсолютних числах саме Вашингтон є найбільшим постачальником озброєнь для України, з великим відривом випереджаючи інші західні країни.