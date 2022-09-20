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АНАЛІТИКА

Суд відпустив нардепа Трухіна під заставу у розмірі 50 тисяч гривень у справі про підкуп поліцейських

16:55 20.09.2022 |

Політика

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Трухіну ("Слуга народу") у справі про спробу підкупу поліцейських у вигляді застави на у розмірі 49,62 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів лише частково.

Водночас на депутата було покладено ряд процесуальних обов'язків, у тому числі утримуватись від спілкування з міністром внутрішніх справ, керівниками Національної поліції, свідками у справі та рядом інших осіб. Водночас не повідомляється про вимогу здати паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії обов'язків - до 20 листопада включно.

У САП нагадали, що депутат за "150 тисяч" намагався підкупити патрульних поліцейських. Таким чином, йдеться про народного депутата Олександра Трухіна, якому на початку вересня повідомили про підозру у спробі підкупу патрульних поліцейських.

Його дії народного кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 ("Пропозиція або надання неправомірної вигоди") КК України.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у розмірі "150 тисяч" за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

 

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими. Водночас вини самого Трухіна у ДТП суд встановити не зміг, оскільки поліція передала до суду протокол саме на супутника Трухіна.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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