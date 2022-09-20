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АНАЛІТИКА

FT: Лондон виділить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів Україні

 

Цього тижня Ліз Трасс під час своєї першої закордонної поїздки на посаді прем'єр-міністерки Великобританії оголосить, що наступного року Лондон виділить щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,6 мільярда євро. - Ред.) на військову підтримку України - аналогічну суму, виділену у 2022 році. Таку інформацію опублікувало британське видання Financial Times (FT) у вівторок, 20 вересня.

Трасс, яка зустрілася з багатьма лідерами, що прибули на похорони королеви Єлизавети ІІ в Лондоні в понеділок, прибуде до Нью-Йорка у вівторок, де на Генасамблеї ООН, як очікується, пообіцяє, зокрема, й надалі підтримувати Україну протягом тривалого часу. Виступаючи перед поїздкою, Трасс пообіцяла народу України: "Великобританія й надалі буде за вами на кожному кроці".

Її поїздка до Нью-Йорка, де вона також проведе двосторонні переговори з президентом США Джо Байденом, знаменує собою повернення до звичної політики у Великобританії після 10 днів національної жалоби у зв'язку зі смертю королеви.

Трасс, за даними FT, використає свій виступ в ООН, щоб закликати Захід посилити підтримку Києва після нещодавніх успіхів України на полі бою проти Росії. Вона раніше заявляла, що Москва повинна залишити "всю Україну", включаючи Крим, нагадує видання.

Непохитна підтримка

На Даунінг-стріт раніше повідомили, що Сполучене Королівство є другим за величиною військовим донором для України, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році.

З 2015 року Великобританія провела навчання 27 000 військових збройних сил України. Також відзначається, що Великобританія надала сотні ракет, п'ять систем протиповітряної оборони, 120 броньованих машин та інше обладнання.

Минулого тижня у Лондоні повідомили, що здійснили найбільше комерційне перевезення боєприпасів з часів Другої світової війни - десятки тисяч артилерійських боєприпасів, наданих Великобританією, доставлено на передову в Україні, нагадує FT.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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