Фінансові новини
- |
- 20.09.22
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель
09:12 20.09.2022 |
Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.
За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.
"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", - сказав Боррель.
За його словами, рішення має бути узгоджене з українською стороною.
Зустріч глав МЗС країн Євросоюзу відбулася в Нью-Йорку незадовго до відкриття тижня високого рівня 77-ї сесії Генасамблеї ООН, участь у якій візьмуть делегації більш ніж зі 180 країн.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини раніше у вересні виступили за створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових.
Створити місію для навчання ЗСУ у Європі запропонував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може ґрунтуватися місія і коли розпочнеться програма.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель
|Порошенко передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня «Очі арти» на базі безпілотників Poseidon
|У Пентагоні розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16 у разі схвалення
|У Пентагоні назвали передумову для надання Україні сучасних танків
|Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S
|Німеччина поставить Україні ще чотири Panzerhaubitze 2000
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео