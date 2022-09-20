Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель

 

Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.

"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", - сказав Боррель.

За його словами, рішення має бути узгоджене з українською стороною.

Зустріч глав МЗС країн Євросоюзу відбулася в Нью-Йорку незадовго до відкриття тижня високого рівня 77-ї сесії Генасамблеї ООН, участь у якій візьмуть делегації більш ніж зі 180 країн.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини раніше у вересні виступили за створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових.

Створити місію для навчання ЗСУ у Європі запропонував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може ґрунтуватися місія і коли розпочнеться програма.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес