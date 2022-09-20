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АНАЛІТИКА

Порошенко передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня «Очі арти» на базі безпілотників Poseidon

08:51 20.09.2022 |

Політика

 

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") побував на південному напрямку лінії фронту та передав українським військовим комплекс безпілотників оперативного рівня "Очі арти" на базі БПЛА Poseidon, повідомляє пресслужба "Євросолідарності" в понеділок.

"Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби Росії, забезпечувати надійну інформацію щодо коригування артилерійського вогню. Яка в рази підвищить ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ", - зазначив Порошенко.

За його словами, українські артилеристи тепер мають комплекс "Посейдонів", який включає надсучасний пульт і три бойові "пташки", що дасть їм змогу знищувати окупантів і звільняти від них південь України.


"Це вже БПЛА тактичного рівня, які дозволять вирішувати масштабні завдання. І таких "пташок" в армії має ставати все більше і більше", - наголосив нардеп.

"Щасливий бачити, як наші воїни радіють отриманим подарункам, радий чути, хоч і не можу озвучувати деталі, які у них масштабні плани на те, щоб ще сильніше притиснути окупанта і вичавити його з нашої землі. Дякую ГО "Справа громад" і кожному, хто своєю гривнею долучився до проєкту "Очі арти". Тепер знищені на півдні вороги - і наша з вами спільна робота", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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