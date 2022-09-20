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У Пентагоні розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16 у разі схвалення
08:40 20.09.2022 |
Україна отримає винищувачі F-16 через два-три роки, якщо політичне рішення про їх постачання ЗСУ буде ухвалено.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер.
Як зазначається у статті, Хекер уточнив, що літаки F-16 "не прибули б до України протягом двох-трьох років після вироблення будь-якого політичного рішення" про їхнє відправлення Києву "через питання, пов'язані з підготовкою пілотів та логістикою".
Американський воєначальник висловив думку, що Україна шляхом постачання зброї Заходу має все необхідне, "щоб вижити і боротися, не перетворюючи те, що відбувається "у третю світову війну".
За його словами, Захід "починає розмірковувати більше у довгостроковій перспективі", будуючи плани подальшого надання Україні військової допомоги. Генерал висловив пропозицію, що бойові дії в Україні, "ймовірно, триватимуть роки, а не місяці".
Генерал розповів, що Вашингтон передає Києву розвідувальну інформацію оперативного характеру, зокрема склади російських сил в Україні. Водночас він запевняв, що США не займаються вибором таких цілей.
Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що США поки не завершили обговорення про постачання українським військовим винищувачам F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.
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