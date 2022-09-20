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Німеччина домовилася зі Словенією про передачу Україні 28 танків М-55S
08:29 20.09.2022 |
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови в понеділок домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.
Як повідомляє "Європейська правда", таке повідомили в офісі словацького прем'єра.
Під час розмови Шольц і Голоб домовились, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п'ять автомобільних цистерн.
"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", - зазначається в повідомленні.
Як уточнює "Мілітарний", M-55S - це модернізація радянського застарілого танка Т-55, яка оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.
Востаннє Словенія отримувала модернізовані Т-55 у 1999 році, всього збройні сили країни мали 30 таких машин.
Про угоду з обміну зброєю між Німеччиною і Словенією стало відомо ще наприкінці квітня. Згідно з нею, Словенія мала надати Україні танки Т-72 радянського виробництва, а натомість отримати більш сучасну німецьку військову техніку.
У липні словенський прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявляв, що розраховує укласти з Німеччиною угоду про передання Україні озброєння радянського зразка до кінця літа.
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