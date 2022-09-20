Фінансові новини
- |
- 20.09.22
- |
- 04:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Не думаю, що це буде швидка війна»: посол США про шанси закінчити війну у 2023 році
16:29 19.09.2022 |
Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.
Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".
"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.
Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.
"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина поставить Україні ще чотири Panzerhaubitze 2000
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
|«Не думаю, що це буде швидка війна»: посол США про шанси закінчити війну у 2023 році
|Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі з 19 по 25 вересня
|У НАТО оцінили нестандартність дій ЗСУ
|Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео