Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі з 19 по 25 вересня

12:59 19.09.2022 |

Політика

 

YouTube-канал "Клуб експертів" випустив черговий відео огляд актуальних подій та заходів на поточний тиждень. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін розповів про головні новини в Україні та світі у період з 19 по 25 серпня 2022 року.

Так, в Україні наступного тижня очікується кілька великих заходів, присвячених відновленню економіки та підтримці бізнесу під час воєнного стану. Зокрема, у середу розпочнеться найбільша конференція про молодіжне підприємництво та студентські стартапи в Україні Startup Campus, головним спікером якої буде віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, а у четвер стартує щорічний Рішельє-форум, присвячений архітектурі нової моделі публічної служби. .

У світі наступного тижня найочікуванішою подією буде прощання з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ. На церемонії очікується присутність багатьох світових лідерів. В економіці головною новиною може стати можлива зміна монетарної політики Федеральної резервної системи США, аналітики прогнозують 30% ймовірність підвищення облікової ставки ФРС на 1 процентний пункт.

Серед спортивних подій наступного тижня домінуватиме футбол. У рамках кваліфікації на ЧС-2022 та європейської Ліги націй пройдуть важливі матчі національних збірних, серед яких можна виділити принципове протистояння двох давніх суперників - Бразилії та Аргентини. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.

Повний огляд цих та інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=NOkBzhUv9yU

Підписатися на канал Клуб експертів можна тут:

https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQТеги


 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес