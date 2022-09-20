Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі з 19 по 25 вересня

YouTube-канал "Клуб експертів" випустив черговий відео огляд актуальних подій та заходів на поточний тиждень. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін розповів про головні новини в Україні та світі у період з 19 по 25 серпня 2022 року.

Так, в Україні наступного тижня очікується кілька великих заходів, присвячених відновленню економіки та підтримці бізнесу під час воєнного стану. Зокрема, у середу розпочнеться найбільша конференція про молодіжне підприємництво та студентські стартапи в Україні Startup Campus, головним спікером якої буде віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, а у четвер стартує щорічний Рішельє-форум, присвячений архітектурі нової моделі публічної служби. .

У світі наступного тижня найочікуванішою подією буде прощання з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ. На церемонії очікується присутність багатьох світових лідерів. В економіці головною новиною може стати можлива зміна монетарної політики Федеральної резервної системи США, аналітики прогнозують 30% ймовірність підвищення облікової ставки ФРС на 1 процентний пункт.

Серед спортивних подій наступного тижня домінуватиме футбол. У рамках кваліфікації на ЧС-2022 та європейської Ліги націй пройдуть важливі матчі національних збірних, серед яких можна виділити принципове протистояння двох давніх суперників - Бразилії та Аргентини. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.

Повний огляд цих та інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=NOkBzhUv9yU

Підписатися на канал Клуб експертів можна тут:

https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQТеги



