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АНАЛІТИКА

У НАТО оцінили нестандартність дій ЗСУ

10:59 19.09.2022 |

Політика

 

Своїми успіхами у відбитті російської агресії Україна фундаментально змінила сучасну військову справу, заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у суботу, 17 вересня, на конференції комітету у столиці Естонії Таллінні.

"Успіхами на землі та онлайн Україна фундаментально змінила сучасну військову справу", - зазначив він, вказавши на тісне співробітництво військових та цивільних сил.

Також, за словами Бауера, Збройні сили України (ЗСУ) дуже творчо підійшли до використання тих систем озброєння, які їм було надано. "Вони використали їх нестандартним чином", - цитує Бауера агенція dpa.

Самі ж боєприпаси, обладнання та навчання, які надають союзники та інші країни, реально змінюють ситуацію на полі бою, переконаний він.

Військова допомога триватиме

Також Бауер запевнив, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну доти, поки це буде необхідно". "Наближається зима, проте підтримка має залишатися непохитною", - наголосив він.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила впевненість, що обсяги озброєнь для України не потрібно знижувати. "Контрнаступ, який триває, доводить, що військова допомога наближає Україну до перемоги і миру. Ми повинні зосередитися на збільшенні обсягів допомоги та поставок зброї, щоб якнайшвидше впоратися з російською агресією", - наголосила Каллас.

Конференція Військового комітету НАТО

Військовий комітет збирається двічі на рік на наради глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, щорічно конференція проводиться в одній із країн Альянсу.

Одним із основних завдань формату цього року є імплементація рішень, погоджених на саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді. На зустрічі в Естонії також розглядатимуться питання щодо навчання інструкторами НАТО збройних сил в Іраку (NATO Mission Iraq, NMI) та роботи Міжнародних сил під керівництвом Альянсу (KFOR), які відповідають за безпеку на території Косова.

Глави міністерств оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконен та Петер Гультквіст цього року вперше беруть участь у конференції як запрошені гості.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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