Іспанія відправила Україні п'ять літаків з боєприпасами

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, повідомляє генштаб Збройних сил України.

"Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що "9 вересня 2022, літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів", - йдеться у повідомленні на Facebook.

Крім зброї, як зазначає генштаб, оборонне відомство Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами, а також двадцять вантажівок зі спорядженням для зимових умов.

Військова допомога Іспанії Україні

Досі Іспанія доставляла Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту й легке озброєння, наприклад, гранатомети С-90 та кулемети. Так, у квітні іспанський корабель "Ізабель" доставив для України 200 тонн боєприпасів, 30 вантажівок, 10 легкових автомобілів, а також кілька спеціальних важких транспортних машин.

3 червня посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, дякуючи Мадриду за допомогу, додав, що вона недостатня. Він закликав країну передати на потреби ЗСУ "Леопарди", протикорабельні та зенітні ракети, 155-міліметрові гаубиці або 120-міліметрові міномети.

На початку червня, іспанське видання El Pais з посиланням на джерела, повідомляло,що Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки Leopard 2 A4, але офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.