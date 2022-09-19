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У Франції натякнули, що таємно здійснюють спеціалізовану підготовку українських військових
09:53 19.09.2022 |
Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав, що французька сторона не буде забезпечувати таку ж масштабну підготовку українських військових, як Велика Британія, але може не афішувати певні свої дії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лекорню розповів в інтерв'ю Politico.
За його словами, французький президент Емманюель Макрон хоче зберегти роль Парижа як "балансира" й зосередитись на таких питаннях, як переговори із захисту Запорізької атомної електростанції.
"Емманюель Макрон чітко заявив: Україна переможе і повинна перемогти, але Росію не можна принизити. Наш курс полягає у солідарності з Україною, щоб допомогти їй перемогти, але якщо цього не станеться, то мати змогу відігравати роль, коли конфлікт припиниться", - сказав Лекорню.
Радник глави оборонного відомства Франції повідомив, що вона забезпечила підготовку 40 українських військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення Росії - переважно на самохідних артилерійських установках Caesar.
Водночас Лекорню не виключив, що може здійснюватися й інша підготовка: "Велика Британія вирішила займатися базовою підготовкою. Ми здійснюємо більш спеціалізовану підготовку. Ми не будемо говорити вам про все, що робимо".
Один із французьких міністрів на умовах анонімності розповів Politico, що Париж "без вагань" готовий координувати свої зусилля з підготовки військових з України з Великою Британією.
Франція підтримала ідею створення місії з підготовки українських військовослужбовців під егідою Європейського Союзу. Паралельно ведуться дискусії про створення аналогічної місії на рівні НАТО, стверджують джерела видання.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.
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