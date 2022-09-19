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У Бундесвері проти подальшої допомоги Україні – кажуть про «канібалізацію» збройних сил Німеччини
09:44 19.09.2022 |
Очільник Спілки військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що через нестачу придатної військової техніки у збройних силах Німеччини вона повинна припинити її постачання Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Вюстнер сказав в інтерв'ю RND, оприлюдненому в суботу.
"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важкі озброєння. Ми цілком можемо уявити, приміром, постачання бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", - сказав глава Спілки військовослужбовців Бундесверу.
"На наш погляд як професійної спілки, більше не є можливим постачання зброї та боєприпасів Бундесверу. Кожна така поставка веде до послаблення Бундесверу", - додав він.
Вюстнер заявив, що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для зобов'язань Берліна в межах НАТО і підготовки німецьких військовослужбовців.
"Тому наша вимога є такою: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!" - наголосив він.
Наприкінці серпня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.
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