Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США допомагатимуть Україні скільки потрібно попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
08:43 19.09.2022 |
Росії не вдасться змінити політику США щодо підтримки України за допомогою енергоносіїв і шантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в інтерв'ю CBS .
Байден зазначив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".
"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін - ред.) намагається цього досягти якогось часу. У нього не вийде", - сказав президент.
Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції і можливостей, як думали багато хто", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.
Нагадаємо, за словами Байдена, у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекатимуть серйозні наслідки. Водночас голова Кремля Володимир Путін та його оточення стануть найбільшими ізгоями у світі.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
|Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НАТО оцінили нестандартність дій ЗСУ
|Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували
|Іспанія відправила Україні п'ять літаків з боєприпасами
|Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками
|У Франції натякнули, що таємно здійснюють спеціалізовану підготовку українських військових
|У Бундесвері проти подальшої допомоги Україні – кажуть про «канібалізацію» збройних сил Німеччини
Бізнес
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі