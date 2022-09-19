Посли G7 нагадали про реформу КСУ і безперешкодну роботу антикорупційних органів

Посли G7 зустрілися з експертами та представниками громадянського суспільства та нагадали про вирішальну необхідність реформи Конституційного Суду та безперешкодної робота українських антикорупційних інституцій під час війни.

Про це у Twitter повідомило у неділю німецьке головування в групі послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".

Відзначається, що посли обговорили поточні виклики в українській реформі юстиції та антикорупційній програмі в умовах воєнного стану.

"Посли привітали рішучість України продовжувати реформи під час війни. Посли G7 погодилися з важливістю незалежних інституцій, зокрема САП. Крім того, вони ще раз наголосили, що реформа Конституційного Суду та безперешкодна робота українських антикорупційних інституцій залишаються вирішальними і під час війни", - йдеться у заяві послів.

Як відомо, Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз разом із сімома рекомендаціями Європейської комісії. Одним із перших пунктів є реформа Конституційного Суду України - зміна процедури конкурсного добору суддів КСУ на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок кандидатів на посаду.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розраховує на схвалення до кінця року законопроєктів, необхідних для відкриття перемовин про вступ до ЄС - зокрема ідеться про реформу Конституційного Суду.