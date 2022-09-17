Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею, посол США Бріджит Брінк

Чутки про те, що Вашингтон підштовхує керівництво України до переговорів із РФ є абсолютною брехнею, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Це абсолютна брехня. Я можу лише ще раз повторити, що сказали наш президент і держсекретар та інші високопосадовці. Вони заявили, що тільки українці та демократично обраний лідер України, президент Зеленський, можуть вирішувати коли і як цей конфлікт має закінчитися і коли і як розпочинати переговори. Моє завдання і наше колективне завдання США - підтримувати українців усіма способами, щоб вони мали якнайсильнішу позицію за столом переговорів, і ми це робимо, надаючи найпотужнішу позицію на полі бою", - сказала Брінк в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Так посол прокоментувала повідомлення у російських ЗМІ про те, що Вашингтон нібито підштовхує президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із РФ.