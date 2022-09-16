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АНАЛІТИКА

Голова Єврокомісії закликала виконати прохання України про постачання танків

 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала поставитися серйозно до прохань Києва про танки і надати ЗСУ відповідну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновниці в інтерв'ю Bild.

"Якщо вони (українці - ред.) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитися до цього серйозно і надати їх їм", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна точно знає всі свої ключові потреби, які допоможуть їй захистити людей і свою територію.

"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна дійсно потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", - додала голова ЄК.

Чиновниця нагадала, що українці зараз борються замість всієї Європи за перемогу демократії.

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін - програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б'ються. І друзі по всьому світу роблять все, щоб гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", - заявила вона.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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