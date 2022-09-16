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Голова Єврокомісії закликала виконати прохання України про постачання танків
08:45 16.09.2022 |
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала поставитися серйозно до прохань Києва про танки і надати ЗСУ відповідну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновниці в інтерв'ю Bild.
"Якщо вони (українці - ред.) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитися до цього серйозно і надати їх їм", - підкреслила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що Україна точно знає всі свої ключові потреби, які допоможуть їй захистити людей і свою територію.
"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна дійсно потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", - додала голова ЄК.
Чиновниця нагадала, що українці зараз борються замість всієї Європи за перемогу демократії.
"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін - програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б'ються. І друзі по всьому світу роблять все, щоб гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", - заявила вона.
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