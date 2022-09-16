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АНАЛІТИКА

Порошенко обговорив із послами G7 та ЄС постачання Україні зброї, санкції проти РФ та перспективи членства в НАТО

 

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу в Україні і обговорив з ними, зокрема, питання постачання зброї Україні, повідомляється на сайті політсили в четвер.

" Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО. Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу... Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти Росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО", - написав Порошенко у фейсбуці.

За його словами, під час зустрічі сторони наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та проведення необхідних реформ. "Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова та ЗМІ", - написав політик.

Порошенко також зустрівся із новопризначеним послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу та подякував за політичну, економічну, фінансову та військову підтримку України іспанською стороною. " Також ми детально обговорили подальші кроки на шляху набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО. Високо оцінив конструктивну позицію Мадриду у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС", - повідомив політик.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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