Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко з волонтерами передали спорядження для новоствореної бригади ЗСУ
08:57 15.09.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передали спорядження та пікап для новоствореної бригади ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка.
"Ми всі пам'ятаємо, як головнокомандувач Збройних сил Залужний разом із генералом Забродським сказали, що нам для ефективної перемоги потрібно 20-30 нових бригад. І от сьогодні ми комплектуємо новостворену бригаду", - повідомив Порошенко.
Відомо, що мова йде про ретранслятор для бригадного комплекту, дрони Autel, радіостанції, антени, навігатори, планшети та інше.
Порошенко також показав сотню буржуйок, які готові відправитись на передову. "Ми їх замовили, в тому числі і на українських виробництвах військово-промислового комплексу, включно з "Кузнею на Рибальському". Ми маємо сьогодні бригадний комплект, який складається із сотні буржуйок. Це фантастична буржуйка, де можна і посушити берці, і забезпечити прогрів, коли ночі холодні. А вже через два тижні буде мінусова температура вночі", - додає Порошенко.
Також у бригаду для артилерійських і протитанкових підрозділів передають новий пікап Mitsubishi L200.
Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
|Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС - Шмигаль
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
|Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко з волонтерами передали спорядження для новоствореної бригади ЗСУ
|Очолити та поховати. Як Банкова рятуватиметься від звинувачень у розкраданні гуманітарки
|Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів
|Верховній раді пропонують дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон під щомісячний внесок
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
|Данія навчатиме українських військових на своїй території
|Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249