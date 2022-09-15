Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів

 

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, довівши їхню загальну кількість до 24.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних уряду Німеччини, опублікованих у вівторок.

Ще шість установок Gepard готуються до відправки до України.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм. У реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.

Крім того, було передано 65 рефрижераторів для медичних поставок на додачу до двох раніше переданих.

У липні Німеччина також надала Україні три реактивні системи залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано десять самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

Наразі військову допомогу Німеччини Україні оцінено в $1,2 млрд.

Нагадаємо, після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1929  0,02 0,06 41,1654  0,05 0,11
EUR 40,0304  0,17 0,43 41,2568  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на 13.09.22, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес