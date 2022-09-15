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Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів
23:08 14.09.2022 |
Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, довівши їхню загальну кількість до 24.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних уряду Німеччини, опублікованих у вівторок.
Ще шість установок Gepard готуються до відправки до України.
Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм. У реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.
Крім того, було передано 65 рефрижераторів для медичних поставок на додачу до двох раніше переданих.
У липні Німеччина також надала Україні три реактивні системи залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано десять самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.
Наразі військову допомогу Німеччини Україні оцінено в $1,2 млрд.
Нагадаємо, після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.
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