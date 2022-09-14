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Данія навчатиме українських військових на своїй території
12:13 14.09.2022 |
Україна прийняла пропозицію Данії щодо навчання українських військовослужбовців на данській землі.
Про це заявив міністр оборони Мортен Бедсков під час візиту до Києва, пише "Європейська правда" із посиланням на Ekstra Bladet.
"Навчання проходитиме у Данії. Я не можу вдаватися до подробиць, але в Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців", - сказав Бедсков.
У серпні стало відомо, що Данія відправить восени до Великої Британії 130 інструкторів для навчання українських солдатів.
Водночас, від міністра оборони Данії тоді стало відомо, що він запропонував Україні, щоб солдати також могли навчатися на данській землі.
Міністр не виключив, що військові можуть прибути до Данії до кінця року.
"Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, і є інші європейські країни, які також розпочали навчання", - сказав він.
Міністр додав, що Данія має "багаторічний досвід підготовки української оборони". Так було, наприклад, в Україні із 2015 року до російського вторгнення 24 лютого.
Глава Міноборони Данії прибув до Києва разом з естонським колегою Ханно Певкуром. Вони зустрілися з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським.
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