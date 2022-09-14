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Євросоюз не продовжив санкції проти Януковича та Пшонки за розкрадання держкоштів
10:58 14.09.2022 |
Євросоюз не став продовжувати санкції проти експрезидента України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, введені за розкрадання держкоштів.
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, передає DW.
У березні 2014 року Євросоюз запровадив санкції щодо Януковича, Пшонки та їхніх синів як "осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в Україні у межах розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів та їх незаконним виведенням за межі країни".
Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив не продовжувати ці заходи.
Водночас Віктор Янукович із сином продовжують залишатися під санкціями Євросоюзу. Раніше у серпні Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента-втікача та його сина у зв'язку з російською війною проти України.
Так, Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
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