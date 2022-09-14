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АНАЛІТИКА

Євросоюз не продовжив санкції проти Януковича та Пшонки за розкрадання держкоштів

 

Євросоюз не став продовжувати санкції проти експрезидента України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, введені за розкрадання держкоштів.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, передає DW.

У березні 2014 року Євросоюз запровадив санкції щодо Януковича, Пшонки та їхніх синів як "осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в Україні у межах розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів та їх незаконним виведенням за межі країни".

Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив не продовжувати ці заходи.

Водночас Віктор Янукович із сином продовжують залишатися під санкціями Євросоюзу. Раніше у серпні Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента-втікача та його сина у зв'язку з російською війною проти України.

Так, Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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