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АНАЛІТИКА

Проти «Фонду оборони країни» Корбана відкрито кримінальну справу

22:51 13.09.2022 |

Політика

 

Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

За словами Корбана, Україні потрібні вантажівки, оскільки саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції: "Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить Міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно".
 

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