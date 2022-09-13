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FT: США обговорюють із союзниками передачу Україні винищувачів і засобів ППО
13:59 13.09.2022 |
Сполучені Штати спільно із союзниками обговорюють можливість надання Україні військової допомоги у вигляді засобів протиповітряної оборони і винищувачів.
Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times із посиланням на анонімного високопосадовця США.
За його словами, Вашингтон і союзники "обговорюють довгострокові потреби України, як-от засоби протиповітряної оборони, і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в "середньостроковій і довгостроковій перспективі".
Як нагадує Financial Times, досі США та їхні союзники відмовлялися надавати Україні винищувачі.
Про дискусії щодо нової зброї стало відомо на тлі швидкого контрнаступу України, внаслідок якого вона повернула під свій контроль кілька тисяч квадратних кілометрів території. У США, однак, вважають, що це принципово не змінило найближчу перспективу на полі бою.
"Українці продовжують важку боротьбу. Ми зосереджуватимемося на продовженні тісної співпраці з українцями та міжнародним співтовариством, щоб надати їм необхідну підтримку, тоді як вони відбиватимуться від російських загарбників", - додав співрозмовник FT.
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