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АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив відео огляд подій, що відбудуться в Україні та світі з 12 по 18 вересня

12:21 13.09.2022 |

Політика

 

На YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов новий відеоролик, присвячений актуальним подіям та заходам, які мають відбутися наступного тижня.

Засновник клубу експертів Максим Уракін разом із провідною Ольгою Левкун розповіли про найважливіші анонси подій в Україні та світі у період з 12 по 18 вересня 2022 року.

Зокрема, в Україні наступного тижня анонсовано заходи для преси. Так, у понеділок на майданчику "Інтерфакс-Україна" відбудеться прес-конференція "Психологічне становище населення України в умовах повномасштабної війни", учасниками якої стануть відомі вчені, лікарі та представники громадських організацій та фондів. У вівторок у День міста Буча розпочнеться пройде презентація тизера-трейлера до фільму-драми "Буча", знятого на основі реальних подій, а в четвер у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності у Києві розпочнеться благодійна виставка дитячих малюнків "Світ навколо мене".

У світі наступного тижня також очікується кілька цікавих подій. Зокрема, у Нью-Йорку розпочнеться чергова щорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН, а в Казахстані пройде з'їзд світових та традиційних релігій.

Зі спортивних подій можна виділити чергові матчі провідних українських клубів у єврокубках, літні Азіатські ігри в китайському Ханчжоу та чемпіонат світу з художньої гімнастики в Софії.

Також наступного тижня очікується вручення щорічної премії Академії телебачення США «Еммі».

Про ці та багато інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
 

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