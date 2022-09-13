США можуть незабаром оголосити про виділення $600 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

Сполучені Штати цього тижня можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги України в розмірі близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Як повідомило виданню джерело у Конгресі, раніше міністерство оборони США повідомило законодавцям про використання у вересні 1,3 мільярда доларів військових запасів.

Оскільки минулого тижня адміністрація президента США вже оголосила про пакет допомоги в розмірі 675 мільйонів доларів, новий пакет, як припускає джерело Politico, буде складатися із залишків тієї суми.

Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів.

До нового пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Загальна військова допомога США Україні складає приблизно 15,2 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.