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АНАЛІТИКА

Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ знищили російської техніки на $700 мільйонів – Forbes

09:06 13.09.2022 |

Політика

 

За 6-11 вересня Збройні Сили України знищили ворожої техніки на суму 670 млн доларів, значну частину якої було знищено у ході контрнаступу на Харківщині.

Відповідну оцінку надає український Forbes з огляду на дані, надані Генеральним штабом.

Так, за даними Генштабу, в цей період було знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки. Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині, проте яку саме достеменно встановити важко.

Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ знищили російської техніки на $700 мільйонів – Forbes

 

Найдорожча втрата противника - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн дол), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн дол) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн дол).

Не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 млн доларів, зокрема - дев'ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 млн дол.

За матеріалами: Економічна правда
 

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