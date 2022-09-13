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АНАЛІТИКА

Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу – WSJ

 

Серед озброєння, прохання про яке Україна передала до Сполучених Штатів, є тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів - раніше Вашингтон відмовляв у наданні цього озброєння через ризик провокувати Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Документ, на який посилається видання, був підготовлений урядом України й переданий американським конгресменам. Він містить десятки типів озброєнь, які, як стверджує Київ, знадобляться "для продовження наступу у 2023 році".

У переліку зазначені 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них - танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для артилерійської ракетної системи високої мобільності HIMARS.

Новий запит на зброю був підготовлений на тлі успішного контрнаступу українських військ у Харківській та Херсонській областях, у результаті якого російські сили спішно відступили, а Україна відновила контроль над десятками населених пунктів.

Як нагадує WSJ, незадовго до цього головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і депутат українського парламенту Михайло Забродський опублікували статтю, в якій стверджують: переломний момент у війні може настати, якщо українці, як і росіяни, матимуть системи більшого радіусу дії - зокрема ATACMS.

Нагадаємо, ще в липні радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван наголошував, що США не готові надавати ATACMS, оскільки з цієї зброї можливо завдавати ударів вглиб території РФ і в Білому домі побоюються надмірної ескалації.
Ключові теги: США
 

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