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АНАЛІТИКА

Верховний Суд закрив провадження у справі про неоприлюднення Зеленським публічної інформації

21:38 12.09.2022 |

Політика

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду закрив провадження у справі №9901/337/21 за позовом п'ятого президента України Петра Порошенка, який просив суд визнати протиправною бездіяльність глави держави Володимира Зеленського через неоприлюднення публічної інформації, яка становить суспільний інтерес.

Як повідомляє пресслужба суду, "позивач зазначав, що в інтерв'ю від 24 червня 2021 року, розміщеному в мережі інтернет, відповідач стверджував про наявність у нього інформації від Служби безпеки України, розвідувальних органів України або від будь-яких інших осіб стосовно позивача, що "з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом".

"Позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неоприлюднення публічної інформації, що становить суспільний інтерес, про наявність якої він стверджував у своєму інтерв'ю, і зобов'язати його оприлюднити цю інформацію", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Дослідивши докази та розглянувши додаткові пояснення, КАС ВС ухвалив рішення про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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