Індія передала Україні 12-й вантаж гумдопомоги з ліків та медобладнання

Посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн на тлі військової агресії РФ в Україні передав Міністерству охорони здоров'я України 12-й вантаж гуманітарної допомоги, до якого увійшли лікарські засоби та медобладнання, зокрема кровоспинні бинти.

Як повідомляється в пресрелізі посольства Індії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", раніше Індія вже передала Україні 97,5 тонн гуманітарної допомоги, що складалася з медичних виробів, ковдр, наметів, медвиробів та медобладнання.

"Індія залишається вірною розширенню надання гуманітарної підтримки народу України в цей нелегкий час", - сказав посол Джейн.

Крім того, кілька індійських фармацевтичних компаній передали Україні ліки, засоби першої необхідності, продукти харчування та надали фінансову допомогу на суму понад $8 млн.