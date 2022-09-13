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Індія передала Україні 12-й вантаж гумдопомоги з ліків та медобладнання
21:24 12.09.2022 |
Посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн на тлі військової агресії РФ в Україні передав Міністерству охорони здоров'я України 12-й вантаж гуманітарної допомоги, до якого увійшли лікарські засоби та медобладнання, зокрема кровоспинні бинти.
Як повідомляється в пресрелізі посольства Індії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", раніше Індія вже передала Україні 97,5 тонн гуманітарної допомоги, що складалася з медичних виробів, ковдр, наметів, медвиробів та медобладнання.
"Індія залишається вірною розширенню надання гуманітарної підтримки народу України в цей нелегкий час", - сказав посол Джейн.
Крім того, кілька індійських фармацевтичних компаній передали Україні ліки, засоби першої необхідності, продукти харчування та надали фінансову допомогу на суму понад $8 млн.
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