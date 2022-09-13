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Порошенко із волонтерами купив обладнання для сил ППО
21:00 12.09.2022 |
Підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО, повідомив п'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.
"Так от, сьогодні незвичайний день. Тому що зараз, як ми і говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на Півдні або на Півночі, йде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить для того, щоби посилити можливості Збройних сил", - наводить слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".
Він зазначив, що співпраця із силами ППО триває з 2014 року.
"Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це - екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв'ятників, бо своєчасно попереджені", - пояснив він.
Порошенко разом із послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота Themis для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виготовляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".
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