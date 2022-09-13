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Порошенко з волонтерами передадуть ЗСУ комплект радіостанцій Motorola
20:43 12.09.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передадуть ЗСУ понад 200 радіостанцій Motorola та обладнання для зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Ми закупили бригадний комплект зв'язку. Це - скарб не просто для кожного зампотилу бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце - командирські радіостанції 4800. Це - додаткові акумулятори, додаткові антени. Це - ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв'язку бригади. В усіх радіостанцій зв'язок цифровий, захищений, 256 біт", - заявив Порошенко.
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