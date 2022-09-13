Кремль відмовився виводити війська з окупованої Запорізької АЕС у відповідь на заклик МАГАТЕ

Росія на планує відводити свої війська з території окупованої Запорізької АЕС в рамках оголошених Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) консультацій про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Зараз не йдеться про відведення військ", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання "Чи готова Росія на прохання МАГАТЕ відвести звідти війська; якщо так, то яких умовах".

Водночас він учергове поширив тезу російської пропаганди про те, що територію ЗАЕС нібито обстрілюють Збройні Сили України, звинувативши саме українську сторону у створенні небезпечної ситуації на атомній станції, захопленій російськими військами.

Як повідомлялося, 11 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок консультацій щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Раніше МАГАТЕ у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.