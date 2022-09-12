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Кабмін ініціював повторні санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски для конфіскації їхнього майна
09:20 12.09.2022 |
Уряд повторно наклав санкції на біглого бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України", - наголосив він.
За словами глави уряду, заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства.
"Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення.
Як повідомлялося, Мінекономіки анонсувало конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка.
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